Balade en calèche Ancienne école saint Pée Oloron-Sainte-Marie, 28 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 14:00:00

fin : 2023-12-28 17:00:00

Balade en calèche dans le quartier Saint-Pée proposée par les écuries Arnago et une guide conférencière. C’est au rythme des chevaux que la guide vous propose de découvrir le quartier Saint-Pée, aux portes de la vallée de Barétous. Histoires et anecdotes de Noël ponctueront la balade. Ouverture de l’église Saint-Pée pour venir admirer les vitraux rénovés dans le cadre de l’appel à projet Mélusine par le maître verrier M. Chaudron..

EUR.

Ancienne école saint Pée

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn