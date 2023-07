Bal Traditionnel Au Bahut ancienne école primaire transformée en lieu culturel , La Bernerie-en-Retz (44), 29 juillet 2023, .

Bal Traditionnel Au Bahut Samedi 29 juillet, 19h00 ancienne école primaire transformée en lieu culturel , La Bernerie-en-Retz (44) Gratuit

Le bal traditionnel du Bahut Le bal traditionnel folk/breton se produira samedi 29 juillet dans la cour du Bahut, venez nombreux, en famille ou entre amis pour profiter d’une ambiance conviviale dans un cadre unique. Le bar vous prépare des cocktails à base d’hydromel, des bières bretonnes, un stand de crêpes d’autres spécialités en lien avec ce thème. De nombreux artistes seront présents pour animer cette soirée, le programme s’annonce chargé :19h : Les musiciens d’Atrebois lancent la soirée et jouent en se baladant autour de vous. Puis L’association de danse de la Bernerie Tradifolie, sera présente et facilement identifiable pour vous initier aux danses traditionnelles, il suffira de regarder et de les suivre pour entrer dans la ronde. Avec leur duo Chemin de ronde, Jade et Isabelle vous proposeront un répertoire centré sur la Bretagne, mélangeant un peu d’ici et d’ailleurs. Le petit bal de Camille s’invite également à la fête et viendra vous présenter un solo de bal folk 100 % vocal !

source : événement Bal Traditionnel Au Bahut publié sur AgendaTrad

ancienne école primaire transformée en lieu culturel , La Bernerie-en-Retz (44) 17, Boulevard Chaussée du Pays de Retz

ancienne école primaire transformée en lieu culturel , 44760 La Bernerie-en-Retz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44075 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00

2023-07-29T19:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00

baltrad balfolk