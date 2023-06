La création par la respiration Ancienne école Pessarou La Bastide-Clairence, 19 juillet 2023, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence,Pyrénées-Atlantiques

Artiste peintre, Sandrine Jarrosson aime transmettre et ouvrir des portes. Pour elle, nous avons tous un pouvoir créatif !

Les couleurs et les formes sont vibratoires, elles nous connectent à notre joie intérieur.

Le matériel est fourni.

Activité sur rendez-vous.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 17:00:00. EUR.

Ancienne école Pessarou

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sandrine Jarrosson is a painter who likes to pass on her knowledge and open doors. For her, we all have creative power!

Colors and shapes are vibratory, connecting us to our inner joy.

Materials provided.

Activity by appointment

Sandrine Jarrosson es una pintora a la que le gusta transmitir sus conocimientos y abrir puertas. Para ella, ¡todos tenemos poder creativo!

Los colores y las formas vibran y nos conectan con nuestra alegría interior.

Materiales proporcionados.

Actividad con cita previa

Die Malerin Sandrine Jarrosson liebt es, zu vermitteln und Türen zu öffnen. Für sie haben wir alle eine kreative Kraft!

Farben und Formen sind vibrierend, sie verbinden uns mit unserer inneren Freude.

Das Material wird zur Verfügung gestellt.

Aktivität nach Vereinbarung

