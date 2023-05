Visitez une ancienne salle de classe Ancienne école Mœurs Catégories d’Évènement: Marne

Visitez une ancienne salle de classe

16 et 17 septembre

Ancienne école

Entrée libre

Venez découvrir ou redécouvrir à travers des photos et documents, l'école d'hier et l'école d'aujourd'hui.

Ancienne école
1 place Saint-Martin, 51120 Moeurs-Verdey
Mœurs 51120 Marne Grand Est

Le bâtiment a été construit en 1869, à la place de l'ancien cimetière. Il comprenait, au rez-de-chaussée, une classe de l'école de Mœurs et à l'étage la mairie. L'école a fermé en 1967 et la mairie a été déplacée en 1996 dans une construction neuve, regroupée avec une salle communale. Le bâtiment a été rénové pour être transformé en appartements. L'ancienne salle de classe a été transformée en musée et regroupe des objets provenant des écoles de Verdey et de Mœurs. Dans une dépendance située à l'arrière de l'école, se trouve un ancien four à pain.

Parking sur la place Saint-Martin, accessibilité handicapés

Dates et horaires:
2023-09-16: 14:00:00+02:00 – 19:00:00+02:00
2023-09-17: 14:00:00+02:00 – 19:00:00+02:00

