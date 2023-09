Terre en Vert :Agir contre le moustique tigre Ancienne école maternelle Pays de Belvès, 16 octobre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Terre en vert vous propose d’assister à son assemblée générale le lundi 16 octobre de 18h à 20h dans l’ancienen maternelle Avenue Paul Crampel à Belvès,Bilan activités 2023 ,projets activites 2024 questions diverses adhésion annuelle 3 €

Thème de la soirée: AGIR CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE.

2023-10-16 fin : 2023-10-16 20:00:00. .

Ancienne école maternelle Avenue Paul Crampel

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Terre en vert invites you to attend its annual general meeting on Monday October 16 from 6pm to 8pm in the former nursery school on Avenue Paul Crampel in Belvès, Bilan activités 2023 ,projets activites 2024 questions diverses adhésion annuelle 3 ?

Evening theme: ACTION AGAINST THE TIGER MOSQUITO

Terre en vert le invita a asistir a su asamblea general anual el lunes 16 de octubre de 18:00 a 20:00 en la antigua guardería de la avenida Paul Crampel en Belvès. En la asamblea se estudiarán las actividades de 2023 y los planes para las actividades de 2024, así como otros asuntos, como la afiliación anual de 3€

Tema de la velada: ACCIÓN CONTRA EL MOSQUITO TIGRE

Terre en vert lädt Sie ein, an seiner Generalversammlung am Montag, den 16. Oktober von 18 bis 20 Uhr im ehemaligen Kindergarten Avenue Paul Crampel in Belvès teilzunehmen. Die Bilanz der Aktivitäten 2023, die Projekte der Aktivitäten 2024 und verschiedene Fragen werden beantwortet

Thema des Abends: AGIEREN GEGEN DIE TIGERMOSTIQUE

Mise à jour le 2023-09-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne