Un livre, un auteur : Franck Bouysse Ancienne école maternelle Montignac-Lascaux, 4 février 2024, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Café Lecture, avec Franck Bouysse autour de son livre « Né d’aucune femme », après un petit déjeuner offert. Trois comédiens liront des extraits du livre. Une vente du livre avec séance de dédicaces terminera la rencontre. A partir de 10 ans.

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . EUR.

Ancienne école maternelle

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Café Lecture with Franck Bouysse on his book « Né d?aucune femme », after a complimentary breakfast. Three actors will read extracts from the book. The event will conclude with a book sale and signing session. Ages 10 and up

Café Conferencia con Franck Bouysse sobre su libro « Né d’aucune femme », tras un desayuno de cortesía. Tres actores leerán extractos del libro. El acto concluirá con una sesión de venta y firma de libros. A partir de 10 años

Café Lecture, mit Franck Bouysse über sein Buch « Né d’aucune femme », nach einem kostenlosen Frühstück. Drei Schauspieler werden Auszüge aus dem Buch vorlesen. Ein Verkauf des Buches mit Signierstunde rundet das Treffen ab. Ab 10 Jahren

