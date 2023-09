Les Art’s Micaux – Exposition Ancienne école maternelle Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux Les Art’s Micaux – Exposition Ancienne école maternelle Montignac-Lascaux, 5 octobre 2023, Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux,Dordogne Exposition de peinture à l’huile, pastel, dessin aquarelle, photographie..

Ancienne école maternelle Place Bertran de Born

Exhibition of oil paintings, pastels, watercolor drawings and photography. Exposición de óleos, pasteles, dibujos a la acuarela y fotografía. Ausstellung von Ölmalerei, Pastell, Aquarellzeichnung, Fotografie.

