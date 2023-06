Venez découvrir l’école d’antan à travers une exposition Ancienne école Les Hautes-Rivières, 16 septembre 2023, Les Hautes-Rivières.

Venez-vous replonger dans vos souvenirs d’école !

« Le Pays des Hautes-Rivières » vous donne rendez-vous à l’école de Sorendal, pour les Journées du patrimoine 2023.

Une salle de classe d’autrefois sera temporairement reconstituée afin de vous plonger dans l’ambiance des écoles de nos villages et vous faire découvrir l’enseignement dispensé à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.

Un historique des bâtiments vous sera présenté, et vous pourrez découvir de multiples objets et documents comme des cahiers, livres anciens, cartes, exemples de travaux manuels ou encore d’anciennes photos de classes. Ils permettront de restituer l’atmosphère de l’école de nos aînés, mais aussi celle de plus jeunes générations.

Ancienne école 2 Place de l’école, 08800 Sorendal Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 6 33 82 03 69 L’ancienne école de Sorendal a été construite en 1904 à la place de la toute première école mixte de la commune (1832). Suivre la D31 en direction de Bohan (Belgique). Parking sur la place de l’école et à proximité près du magasin SPAR.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Le Pays des Hautes-Rivières – Marie France Marquet