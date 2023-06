Les ateliers de modelage Ancienne École Estaing, 8 juillet 2023, Estaing.

Estaing,Hautes-Pyrénées

Alice et Hanna, artistes céramistes, vous proposent de vous initier au modelage..

2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-08 12:00:00. EUR.

Ancienne École ESTAING

Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ceramic artists Alice and Hanna invite you to try your hand at modeling.

Las ceramistas Alice y Hanna te iniciarán en el modelado.

Die Keramikkünstlerinnen Alice und Hanna bieten Ihnen die Möglichkeit, das Modellieren zu erlernen.

Mise à jour le 2023-06-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65