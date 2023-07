Stage Raku Ancienne École Estaing, 8 juillet 2023, Estaing.

Estaing,Hautes-Pyrénées

Venez nous rencontrer lors de ces stages uniques au milieu des montagnes. Nous sommes artistes céramistes depuis plus de 4 ans, nous aimerions partager avec vous nos connaissances, pour un moment de partage et de découverte !.

2023-07-08 fin : 2023-07-12 . EUR.

Ancienne École ESTAING

Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and meet us at these unique workshops in the middle of the mountains. We’ve been ceramic artists for over 4 years, and we’d love to share our knowledge with you, for a moment of sharing and discovery!

Ven a conocernos a estos cursos únicos en medio de las montañas. Somos ceramistas desde hace más de 4 años, ¡y nos encantaría compartir nuestros conocimientos con usted, para un momento de compartir y descubrir!

Lernen Sie uns bei diesen einzigartigen Praktika inmitten der Berge kennen. Wir sind seit mehr als 4 Jahren Keramikkünstler und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen, für einen Moment des Teilens und Entdeckens!

Mise à jour le 2023-06-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65