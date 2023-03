La Bodega de la Muleta – Feria de Pâques Ancienne école Emile Loubet Arles Catégories d’Évènement: Arles

La Bodega de la Muleta – Feria de Pâques
5 Rue De la Paix
Ancienne école Emile Loubet
Arles

2023-04-07 – 2023-04-10

Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix

Arles

Bouches-du-Rhône . Etes-vous prêts à faire la fête ? En intérieur, ou dans la cour, la bodega de la Muleta vous attend pour un long week-end festif. On compte sur vous ! Une des plus anciennes bodegas d’Arles vous donne à nouveau rendez-vous pour fêter la feria. lamuleta.arles@gmail.com Ancienne école Emile Loubet 5 Rue De la Paix Arles

