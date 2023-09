Concert épinette Ancienne école du Phény Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges Concert épinette Ancienne école du Phény Gérardmer, 16 septembre 2023, Gérardmer. Concert épinette Samedi 16 septembre, 18h00 Ancienne école du Phény Samedi 16 septembre 18h-20h : Conférence et concert par Christophe Toussaint. Ancienne école du Phény 258, chemin du Cul de la Hotte, 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 La Grange Mougeon Vosges Grand Est https://www.sallesdesfetes.fr/salle-des-fetes/lorraine/88-vosges/88400-gerardmer/56bf48091ea7bee2018b4cb2/ancienne-ecole-du-pheny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Ancienne école du Phény Adresse 258, chemin du Cul de la Hotte, 88400 Gérardmer Ville Gérardmer Departement Vosges latitude longitude 48.054678;6.840102

