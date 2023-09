Chantier participatif « biologie » Ancienne école des xettes Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges Chantier participatif « biologie » Ancienne école des xettes Gérardmer, 16 septembre 2023, Gérardmer. Chantier participatif « biologie » Samedi 16 septembre, 14h00 Ancienne école des xettes Chantier participatif : Restauration d’une mare naturelle, par le CEN Lorraine proposé par le site patrimonial de l’école des Xettes.

Sur réservation (obligatoire) : 03.29.60.91.91 Ancienne école des xettes 88400 Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 mairie de gérardmer Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Ancienne école des xettes Adresse 88400 Gérardmer Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville Ancienne école des xettes Gérardmer latitude longitude 48.070577;6.877697

Ancienne école des xettes Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/