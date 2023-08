Randonnée solidaire de l’A.R.B.R.E.S Ancienne école derrière la mairie Chef-Boutonne, 3 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Randonnée solidaire de l’A.R.B.R.E.S

Dimanche 3 septembre de 8h30 à 10h

Randonnée solidaire en faveur des habitants et des enfants du canton de Kamé au Togo.

8€/adulte +15 ans

4€/enfant de 5 à 15 ans.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 10:00:00. EUR.

Ancienne école derrière la mairie

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A.R.B.R.E.S solidarity walk

Sunday, September 3 from 8:30am to 10am

Walk in support of the inhabitants and children of the canton of Kamé in Togo.

8/adult +15 years

4/child aged 5 to 15

Paseo solidario A.R.B.R.E.S

Domingo 3 de septiembre de 8h30 a 10h00

Marcha en apoyo de los habitantes y niños del cantón de Kamé, en Togo.

8/adulto +15 años

4/niño de 5 a 15 años

Solidaritätswanderung von A.R.B.R.E.S

Sonntag, 3. September von 8.30 bis 10 Uhr

Solidaritätswanderung zugunsten der Bewohner und Kinder des Kantons Kamé in Togo.

8?/Erwachsener +15 Jahre

4/Kind von 5 bis 15 Jahren

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays Mellois