Sus-Saint-Léger Rallye Familial Ancienne école de Sus-St-Léger Sus-Saint-Léger, 17 septembre 2023, Sus-Saint-Léger. Rallye Familial Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Ancienne école de Sus-St-Léger Sur inscription obligatoire : billetweb.fr/rallye-familial Inscrivez-vous pour participer au rallye familial à Sus-Saint-Léger le dimanche 17 septembre. Suivez le carnet de route et grâce aux indices révélés par les saynètes des comédiens, découvrez le mystère de cette vieille malle retrouvée dans le grenier.

