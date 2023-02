Stage de chant Ancienne école de Saint-Hervé, 11 février 2023, Saint-Hervé.

Sur inscription, tarif : 15€ (+ 5€ pour les non adhérents à l’association)

Ancienne école de Saint-Hervé Rue de la Chapelle, 22440 Ploufragan Saint-Hervé 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

Avoir un répertoire de chants traditionnels, c’est bien, mais comment rendre l’interprétation de celui-ci plus vivante, intéressante et personnelle ? Marie-Noëlle Le Mapihan nous donnera des astuces et des conseils afin de mieux y parvenir. Pour celà, il faudra venir avec une chanson que vous souhaitez retravailler à cette occasion et toute votre bonne humeur.

Nous pratiquons la formule du repas partagé. Pensez donc à ramener un plat et vos couverts.



2023-02-11T09:30:00+01:00

2023-02-11T17:30:00+01:00

De Ouip En Ouap