MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE Ancienne école de Peccavillers Le Syndicat, 3 septembre 2023, Le Syndicat.

Le Syndicat,Vosges

29ème marche populaire internationale. Parcours de 5, 10 et 20 km. Possibilité de repas au départ et à l’arrivée.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 07:30:00 fin : 2023-09-03 14:00:00. 3 EUR.

Ancienne école de Peccavillers Route du Chasal

Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est



29th international popular walk. Routes of 5, 10 and 20 km. Meals available at start and finish.

29ª Marcha Popular Internacional. Recorridos de 5, 10 y 20 km. Comidas disponibles en la salida y la meta.

29. internationaler Volksmarsch. Strecken von 5, 10 und 20 km. Verpflegungsmöglichkeit am Start und am Ziel.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES