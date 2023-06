Fête à Biscarrosse dans les Landes Ancienne école de Millas Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes Fête à Biscarrosse dans les Landes Ancienne école de Millas Biscarrosse, 15 septembre 2023, Biscarrosse. Fête à Biscarrosse dans les Landes 15 – 17 septembre Ancienne école de Millas Gratuit. Entrée libre. Réservation pour les repas au 06 85 25 07 68. Participez à la fête annuelle dans cette ancienne école de Millas. Découvrez le spectacle des échassiers « Les Hérons des Lacs ». Profitez d’une représentation de danse avec « La Salsa des Grands Lacs ». Vous pourrez explorer une exposition composée de documents d’archives.

Un service restauration sur place est présente. Ancienne école de Millas Quartier Millas, 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 85 25 07 68 Découvrez cette école de quartier, construite en 1888. Cette ancienne école du type « Jules Ferry » a fêté son centenaire en 1988, alors qu’elle fonctionnait encore. La fermeture est intervenue en juillet 1996. Le site, désormais municipal, permet à des associations de se réunir et d’organiser des manifestations culturelles ou artistiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T02:00:00+02:00 – 2023-09-15T03:00:00+02:00

2023-09-17T05:30:00+02:00 – 2023-09-17T09:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Ancienne école de Millas Adresse Quartier Millas, 40600 Biscarrosse Ville Biscarrosse Departement Landes Age max 99 Lieu Ville Ancienne école de Millas Biscarrosse

Ancienne école de Millas Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Fête à Biscarrosse dans les Landes Ancienne école de Millas Biscarrosse 2023-09-15 was last modified: by Fête à Biscarrosse dans les Landes Ancienne école de Millas Biscarrosse Ancienne école de Millas Biscarrosse 15 septembre 2023