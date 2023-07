Visite guidée : « Une école, une histoire… » Ancienne école de Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Visite guidée : « Une école, une histoire… » 16 et 17 septembre Ancienne école de Grasmagnac Gratuit. Sur inscription.

Visitez une ancienne école communale rurale avec reconstitution d’une salle de classe.

Véritables collectionneurs de patrimoine scolaire (de 1870 aux années 1970), les propriétaires de l’ancienne école de Grasmagnac vous ouvrent leurs portes.

Dans cette classe unique qui a conservé son allure d’antan, l’espace se déplie.

Les portes des meubles, boîtes et tiroirs ouvrent sur le monde des outils pédagogiques d’autrefois. Ces derniers, étonnamment visuels et pragmatiques, nous plongent dans l’univers de l’éducation nouvelle, chère à Paul Faucher, le créateur des albums du « Père Castor » et à Célestin Freinet.

Venez découvrir les trésors insoupçonnés de cette petite école nichée dans les bois et les prés : jeux d’autrefois, objets insolites et oubliés et d’autres instruments de l’enseignement plus général qui vous étonneront.

Une visite en famille pour comprendre l’environnement scolaire des enfants de l’époque et surtout découvrir l’histoire de cet édifice tout modeste mais si attachant.

Ancienne école de Grasmagnac Grasmagnac, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 70 40 23 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

