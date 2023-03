Portes ouvertes sur l’estampe et la Kitchen lithographie Ancienne École de Filature et de Tissage de l’Est, 1 avril 2023, Épinal.

Portes ouvertes sur l’estampe et la Kitchen lithographie 1 et 2 avril Ancienne École de Filature et de Tissage de l’Est

Venez découvrir le monde l’estampe dans cet atelier unique en son genre. Émilie Aizier est artiste et l’inventrice de la Kitchen lithographie, une technique de cuisine lithographique faite-maison* (*Do it yourself) avec des feuilles d’aluminium et du cola ! Elle est aussi éditrice de livres ordinaires (manuels techniques), de livre d’art et d’estampes. En fin, elle organise avec sa structure un concours international de l’estampe réunissant des techniques d’impression d’art traditionnelles et contemporaines en mode DIY et moins toxique. Démonstration d’impression en Kitchen Litho, exposition des estampes de la biennale et de l’artiste Émilion. Tout public.

Ancienne École de Filature et de Tissage de l'Est 85, rue d'Alsace 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

©Atelier Kitchen Print