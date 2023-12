Fête du solstice à Bonnevaux-Le-Prieuré Ancienne école de Bonnevaux-Le-Prieuré Ornans, 16 décembre 2023, Ornans.

Ornans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 22:00:00

.

Pour fêter l’arrivée de l’hiver, l’EVS, en lien avec le CASOLI et l’association de pêche de Bonnevaux-Le-Prieuré, vous invite à la fête du Solstice. Partagez un moment d’échanges et de convivialité !

> Samedi 16 décembre de 15h à 22h

> Ancienne école de Bonnevaux-Le-Prieuré

Au programme :

15h : Ateliers créatifs (bûche de Noël et montage des lampions)

16h : Contes

16h30 : Goûter

17h : Contes et ateliers

18h : Marche des lumières et décoration du sapin

À partir de 19h : Restauration (réservation au 07 52 77 92 63)

Ornans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



