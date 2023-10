Jeu de l’oie, supers pouvoirs de la nature ancienne decharge Blainville-sur-Mer, 25 octobre 2023, Blainville-sur-Mer.

Blainville-sur-Mer,Manche

En compagnie de l’association AVRIL, Venez découvrir en famille comment la nature reprend ses droits, Jeu de l’oie pour se familiariser avec les richesses faunistiques et floristiques de Lansdech

Inscription obligatoire..

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 . .

ancienne decharge les landes villae au pelley

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie



In the company of the AVRIL association, come and discover with your family how nature is reclaiming its rights. Play a game of goose to learn about the wealth of flora and fauna in Lansdech

Registration required.

En compañía de la asociación AVRIL, venga a descubrir en familia cómo la naturaleza reclama sus derechos. Juegue a la oca para conocer la riqueza de la flora y la fauna de Lansdech

Inscripción obligatoria.

In Begleitung des Vereins AVRIL, Entdecken Sie mit der ganzen Familie, wie die Natur sich ihre Rechte zurückholt. Gänsespiel, um sich mit den faunistischen und floristischen Reichtümern von Lansdech vertraut zu machen

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche