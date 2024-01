Gala de charité Ancienne de Mairie de Sceaux Sceaux, samedi 20 janvier 2024.

Gala de charité organisé par Fières et Sœurs, association étudiante de la Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) – Université Paris-Saclay Samedi 20 janvier, 19h00 Ancienne de Mairie de Sceaux Tarif étudiant : 10 € – Tarif classique : 20 €

Fières et Sœurs a le plaisir de vous inviter à son Gala de charité en soutien au Centre Flora Tristan 92, un refuge pour les victimes de violences conjugales.

L’intégralité des bénéfices et des dons seront reversés au Centre Flora Tristan, dans le but de soutenir leur mission essentielle d’aide aux femmes victimes de violences intra-familiales et à leurs enfants.

Informations pratiques :

Date et heure : Samedi 20 janvier 2024 à partir de 19h00

Lieu : Ancienne Mairie de Sceaux – 68 rue Houdan, 92330 Sceaux

Réservation : Réservez votre place ici

Au cours du gala, plusieurs interventions seront données par des experts dans le domaine des violences conjugales :

Zoé Viard-Berthier, référente départementale violences Sud 92 au sein du Centre Flora Tristan, parlera de l’action du Centre dans la prise en charge, l’accueil et l’hébergement des victimes de violences conjugales.

Sonia Pino, psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des violences intra-familiales et co-fondatrice de l'association Elle's Imagine'nt, expliquera comment apporter un accompagnement adapté à la spécificité des violences conjugales et aider les victimes à se défaire de l'emprise psychologique voire matérielle qu'elles subissent.

Maître Marie Krief, avocate au barreau de Paris, spécialisée en violences conjugales, discutera de la manière de fournir un accompagnement adéquat aux victimes de violences conjugales dans leurs parcours judiciaires.

Nous espérons vous voir nombreux pour soutenir cette cause importante.

Ancienne de Mairie de Sceaux 68 rue Houdan, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France