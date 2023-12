Animations de Noël Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Début : 2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-24T02:00:00+01:00

Fin : 2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-24T02:00:00+01:00 Ho, Ho, Ho, venez fêter Noël avec l’Union des Commerçants, place Boston. Tout l’après-midi, les enfants peuvent déposer leur décoration dans le sapin.

– A partir de 16h00, vous pourrez acheter pour 2,50 €, un bonnet de père Noël et un ballon.

– De 16h à 18h : stand de maquillage.

Animations organisées par l'Union des Commerçants du Croisic en partenariat avec l'office de tourisme, la ville du Croisic et la SNSM.

