Exposition LEGO Ancienne Criée Le croisic, 16 décembre 2023, Le croisic.

Exposition LEGO 16 – 31 décembre Ancienne Criée Gratuit: 0

Présence de deux exposants:

– Bryan Guerrault, le samedi 16 et dimanche 17 décembre.

– Mick Batto, finaliste de la saison 3 de Legomasters, le mercredi 27, jeudi 28, et vendredi 29 décembre.

Exposition organisée en partenariat avec l’association «Espace Maquettes de Trains».

Exposition fermée le lundi 25 décembre.

Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-lego-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:30:00+01:00

2023-12-31T14:00:00+01:00 – 2023-12-31T18:00:00+01:00

EXPOSITION FAMILLE