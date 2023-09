Salon des Créateurs Amateurs Ancienne Criée Le croisic, 2 décembre 2023, Le croisic.

Salon des Créateurs Amateurs 2 et 3 décembre Ancienne Criée Entrée libre: 0

Besoin d’une idée de cadeaux pour les fêtes, un petit plaisir pour un proche ou pour vous-même ?

Des artistes amateurs passionnés exposent leurs créations à l’ancienne criée, les 2 et 3 décembre 2023. 50 exposants, tombola et stand de gourmandises.

Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/salon-des-createurs-amateurs-le-croisic.html »}]

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

