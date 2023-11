Marché du Chocolat et des Saveurs Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Marché du Chocolat et des Saveurs Ancienne Criée Le croisic, 11 novembre 2023, Le croisic. Marché du Chocolat et des Saveurs 11 et 12 novembre Ancienne Criée Entrée libre: 0 Le grand salon du Chocolat et des Saveurs est de retour pour une 15e édition encore plus gourmande ! Venez découvrir nos chocolatiers et nos producteurs locaux. Au programme également : un concours d’oeuvres en chocolat sur le thème des « JO Paris 2024 » et le concours des bonbons chocolat à la ganache cassis. Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « artetanimation44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.art-et-animations.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-du-chocolat-et-des-saveurs-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00 FAMILLE JEUNESSE Détails Catégories d’Évènement: Le Croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancienne Criée Adresse Place Boston 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ancienne Criée Le croisic latitude longitude 47.29496;-2.51113

Ancienne Criée Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/