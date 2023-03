Salon du livre – Plumes d’Équinoxe – 27ème édition Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Salon du livre – Plumes d’Équinoxe – 27ème édition Ancienne Criée, 23 septembre 2023, Le croisic. Salon du livre – Plumes d’Équinoxe – 27ème édition 23 et 24 septembre Ancienne Criée Entrée: 0 Salon du livre Plumes d’Équinoxe Plumes d’équinoxe revient pour sa 27e édition ! Le salon du livre du Croisic possède un thème général récurrent « Le monde maritime » avec un éclairage différent chaque année. Une nouvelle fois, plus de quarante écrivains sont attendus. Au programme : des expositions, des conférences, une balade historique et littéraire, le prix littéraire Plume d’Équinoxe Océarium, des chants de marins, des entretiens avec les auteurs, des tables rondes, des dédicaces, une dictée, un quizz, etc. En partenariat avec l’océarium du Croisic, la librairie La Gède aux livres, le conseil Régional des Pays de La Loire. Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/salon-du-livre-plumes-d-equinoxe-27eme-edition-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00 FETEFOIRE LITTRATURE

