Exposition « Mémoires de mer, l’aventure maritime du Croisic » Ancienne criée Le Croisic, 16 septembre 2023, Le Croisic.

Exposition « Mémoires de mer, l’aventure maritime du Croisic » 16 et 17 septembre Ancienne criée entrée libre

L’exposition se prolonge et vous fera découvrir 600 ans d’histoire maritime du Croisic au travers des collections municipales, de nombreux objets ou documents prêtés par des partenaires publics et privés. Vous appréhenderez l’aventure singulière de la cité qui a entretenu un lien privilégié avec la mer tout au long de son histoire et encore aujourd’hui.

Ancienne criée place Boston, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr

crédit photo Ville du Croisic