Cet évènement est passé Visite du bateau « Kurun, classé monument historique Ancienne criée Le Croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Visite du bateau « Kurun, classé monument historique Ancienne criée Le Croisic, 16 septembre 2023, Le Croisic. Visite du bateau « Kurun, classé monument historique 16 et 17 septembre Ancienne criée visite par petits groupes « Les amis du Kurun » vous font découvrir le bateau mythique de Jacques-Yves Le Toumelin à bord duquel il fait le tour du monde entre 1949 et 1952. Propriété de la Ville du Croisic, classé monument historique et récemment restauré, le bateau navigue régulièrement. Ancienne criée place Boston, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.lecroisic.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 photo Amis du Kurun Détails Catégories d’Évènement: Le Croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancienne criée Adresse place Boston, 44490 LE CROISIC Ville Le Croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ancienne criée Le Croisic latitude longitude 47.294878;-2.511734

Ancienne criée Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/