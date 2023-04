Exposition « Mémoires de mer, l’aventure maritime du Croisic » Ancienne Criée, 24 juin 2023, Le croisic.

Exposition « Mémoires de mer, l’aventure maritime du Croisic » 24 juin – 10 septembre Ancienne Criée Gratuit: 0

« Mémoires de mer, l’aventure maritime du Croisic »

Le Croisic s’est construit grâce au lien que la cité entretient avec la mer depuis des siècles. De l’affirmation d’une ville commerciale au port d’exportation du sel de Guérande, de la pêche à la sardine aux bains de mer, de la conchyliculture à la plaisance, la cité a évolué et s’est adaptée au gré des mutations. Le tout grâce aux femmes et hommes qui occupent ce territoire et l’animent de génération en génération. L’exposition retracera 600 ans d’aventure maritime au travers d’objets, de photos et de vidéos.

Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-memoires-de-mer-laventure-maritime-du-croisic-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T12:30:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T12:30:00+02:00

EXPOSITION PATRIMOINE