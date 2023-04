Puces des couturières Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Puces des couturières Ancienne Criée, 4 juin 2023, Le croisic. Puces des couturières Dimanche 4 juin, 10h00 Ancienne Criée Entrée: 0 L’Association L’Pique et Brode vous propose ses 6èmes Puces des couturières. Tout pour le bonheur des couturières, brodeuses, patcheuses, dentellières … Réservez dès maintenant votre emplacement dans la limite des places disponibles. Puces réservées aux particuliers et associations. Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « leseurre-fran@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/puces-des-couturieres-le-croisic-1.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 EXPOSITION LOISIRS

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancienne Criée Adresse Place Boston 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ancienne Criée Le croisic

Ancienne Criée Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Puces des couturières Ancienne Criée 2023-06-04 was last modified: by Puces des couturières Ancienne Criée Ancienne Criée 4 juin 2023 Ancienne Criée Le croisic Le Croisic

Le croisic Loire-Atlantique