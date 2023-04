Festival Tempo Piano Classique Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Festival Tempo Piano Classique Ancienne Criée, 18 mai 2023, Le croisic. Festival Tempo Piano Classique 18 – 21 mai Ancienne Criée Billet: 12 Festival Tempo Piano Classique La 14e édition du Festival TEMPO Piano Classique, après trois années difficiles, cet événement est placé cette année sous le signe du partage de beaux moments musicaux sans contraintes. Le festival élargit son horizon tout en s’ancrant dans notre petite cité de caractère … – Jeudi 18 mai à 20h30 – Le récital Roger Muraro, piano. Durée : 1 heure 30 avec entracte,

– Vendredi 19 mai à 20h30 – Concert « Voyage autour du monde » – Félicien Brut, accordéon / Édouard Macarez, contrebasse,

– Samedi 20 mai à 11h – Conversation musicale. Durée : 1 heure environ. Jean-Baptiste Urbain, journaliste à France Musique s’entretient avec la pianiste Claire Désert autour d’une œuvre et d’un compositeur : Robert Schumann / Études Symphoniques opus 13,

– Samedi 20 mai à 20h30 – Concert en Duo. Bruno Philippe, violoncelle / Tanguy de Williencourt, piano. Durée : 1 heure 45 avec entracte,

– Dimanche 21 mai à 11h – Concert-brunch – Le quatuor Arod, Claire Désert et Tanguy de Williencourt. Une carte blanche est donnée au directeur du Festival. Il sera entouré de la pianiste Claire Désert et du Quatuor Arod. Durée : 1 heure 15 de concert suivi du brunch de clôture. Billetterie & réservations :

Billetterie & réservations :

Ouverture des réservations vendredi 7 avril 2023 par internet : www.tempo-festival-le-croisic.fr, auprès des offices de tourisme de la presqu'île, ou sur place à l'ancienne criée du Croisic à partir du samedi 13 mai 2023.

2023-05-18T09:00:00+02:00 – 2023-05-18T19:00:00+02:00

2023-05-21T09:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00

