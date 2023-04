Exposition Les Peintres du Croisic Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Exposition Les Peintres du Croisic Ancienne Criée, 26 avril 2023, Le croisic. Exposition Les Peintres du Croisic 26 avril – 18 juin Ancienne Criée Entrée libre: 0 L’Association des Peintres du Croisic vous proposent deux expositions de peintures et sculptures. Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-les-peintres-du-croisic-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T10:00:00+02:00 – 2023-04-26T19:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00 CULTURE EXPOSITION

