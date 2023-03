Du Son dans les Casseroles Ancienne Criée Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Du Son dans les Casseroles Ancienne Criée, 24 mars 2023, Le croisic. Du Son dans les Casseroles Vendredi 24 mars, 20h00 Ancienne Criée Entrée: 29, Entrée: 15 Du son dans les casseroles Découverte des produits locaux de la Presqu’île. Dégustations de vins et de mets salés et sucrés. Rencontre avec des viticulteurs nantais et performance du peintre Éric Lecam.

Concert et animations sur place. Achat et réservation à l’Office de Tourisme du Croisic (aucune réservation par téléphone). Ancienne Criée Place Boston 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 54 24 08 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/du-son-dans-les-casseroles-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

