Fêtes des patates Ancienne colonies GMSL Accous, 18 août 2023, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes d’Accous organise la fête des patates ! Programme plus détaillé à venir !

– 20h : Repas du Village sur réservation

– 22h: Concert.

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 23:59:00. EUR.

Ancienne colonies GMSL

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes d’Accous organizes the potato festival! More details to come!

– 8pm: Village meal (reservation required)

– 10pm: Concert

El Comité Accous Fête organiza una fiesta de la patata Más información próximamente

– 20.00 h: Comida en el pueblo (reserva obligatoria)

– 22.00 h: Concierto

Das Festkomitee von Accous organisiert das Kartoffelfest! Detaillierteres Programm folgt in Kürze!

– 20h: Essen im Dorf (Reservierung erforderlich)

– 22 Uhr: Konzert

Mise à jour le 2023-05-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn