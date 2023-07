Visite libre de l’ancienne collégiale Saint Pierre Ancienne collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault, 16 septembre 2023, Saint-Julien-du-Sault.

Visite libre de l’ancienne collégiale Saint Pierre 16 et 17 septembre Ancienne collégiale Saint-Pierre Entrée libre

L’ancienne collégiale Saint-Pierre vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h.

Érigée au milieu du XIIIe siècle mais fortement endommagée pendant la guerre de Cent Ans, la collégiale fut restaurée au XVIèe siècle avec l’intervention de l’architecte Jean Chéreau. Les verrières du XIIIe sont en partie attribuées au maître Isaïe qui avait également œuvré à la Sainte-Chapelle de Paris. Une verrière du XVIe siècle retrace la légende de Saint-Julien. L’orgue de 1568 a été restauré dans sa configuration d’origine, ce qui en fait sa rareté. Les tuyaux de montre ont retrouvé leur polychromie initiale, exemple unique en France à ce jour.

Au XIIe siècle, l'archevêque de Sens, Guy de Noyers, fonde la collégiale Saint-Pierre à Saint-Julien-du-Sault. Le chapitre de onze chanoines, qui y est attaché, a, entre autres, la charge des offices à la chapelle Saint-Julien du château Vauguillain. L'église de la collégiale n'a laissé aucune trace. Aux alentours de 1240, elle est remplacée par une église gothique qui ne sera jamais terminée. Seuls seront érigés le chœur, les contreforts et les portails latéraux. L'église fut incendiée et en partie détruite vers le milieu du XIVe siècle. La restauration commença à la fin du XVe, sous l'impulsion de l'archevêque de Sens, Tristan de Salazar (1475-1519). Le cardinal Louis de Bourbon, archevêque de Sens de 1535 à 1557 se chargea de son achèvement par la reconstruction totale du chœur. Il essaya aussi de faire installer des tribunes.

La nef, de la responsabilité de la paroisse, resta inachevée. On le voit dans les beaux piliers fasciculés, prévus pour supporter la voûte en pierre, qui n’aboutissent pas. La voûte restera en bois. À l’ouest, la nef est fermée par une clôture de planches jusqu’en 1735. Conséquence : l’église Saint-Pierre ne possède aucune unité architecturale. Elle est néanmoins inscrite dès 1840 à l’inventaire des Monuments historiques pour ses vitraux des XIIIe et XVIe siècles qui constituent sa véritable richesse et son intérêt artistique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© G. Bourras