Atelier Art Urbain Ancienne Clinique Sainte Marie L’Isle-d’Espagnac Catégories d’Évènement: Charente

L'Isle-d'Espagnac Atelier Art Urbain Ancienne Clinique Sainte Marie L’Isle-d’Espagnac, 17 juillet 2023, L'Isle-d'Espagnac. Atelier Art Urbain 17 – 21 juillet Ancienne Clinique Sainte Marie Inscriptions gratuites et ouvertes à tous. Repas fournis. Une rare opportunité s’offre aux jeunes Spaniaciens ! Exprimez votre créativité sur une fresque murale, guidé par l’artiste peintre Félix Wysocki Apaiz (basé à Strasbourg) dans le cadre du LLA – Loisirs L’Isle Ados 2ème édition. Ancienne Clinique Sainte Marie 42 Rue Chabernaud, 16340 L’Isle-d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 90 85 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 © Mairie de L’Isle d’Espagnac Détails Catégories d’Évènement: Charente, L'Isle-d'Espagnac Autres Lieu Ancienne Clinique Sainte Marie Adresse 42 Rue Chabernaud, 16340 L'Isle-d'Espagnac Ville L'Isle-d'Espagnac Departement Charente Lieu Ville Ancienne Clinique Sainte Marie L'Isle-d'Espagnac

Ancienne Clinique Sainte Marie L'Isle-d'Espagnac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-d'espagnac/