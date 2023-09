Visite guidée Ciergerie Blanchet Ancienne ciergerie familiale Alby-sur-Chéran, 16 septembre 2023, Alby-sur-Chéran.

Dans cet ancien atelier de fabrication de cierges laissé en l’état, rien n’a changé depuis sa fermeture. La magie du lieu se révèle à travers tous les objets présents sur place, faisant vivre ce savoir-faire artisanal que la famille Blanchet a perpétué pendant plus d’un siècle.

En 1860, la ciergerie Blanchet voit le jour dans le sous-sol d'une habitation près de la place du Trophée. Pendant plus d'un siècle, la famille a perpétué ce savoir-faire artisanal. L'activité s'est arrêtée en 1985. Elle faisait partie des trois ciergeries recensées en Haute-Savoie.Tous les outils sont encore présents sur place : des anciens chaudrons en cuivre à la paraffine, ainsi que les mèches de coton suspendues à des cadres sur lesquels on versait le mélange chaud pour former le cierge. Visitable sur demande.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

