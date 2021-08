Le Reposoir Ancienne chartreuse Haute-Savoie, LE REPOSOIR Ancienne Chartreuse du Reposoir Ancienne chartreuse Le Reposoir Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite libre des extérieurs de l’Ancienne Chartreuse fondée au XIIè siècle, aujourd’hui Carmel (cloître d’entrée, église, petit cloître gothique flamboyant exceptionnellement ouvert à l’occasion des JEP) / audiovisuel de 20 mn sur la vie des religieuses carmélites / maquette / boutique. Petite restauration au bord du lac le dimanche 19 septembre de 10h30 à 17h30 (annulée si pluie).

Gratuit / Port du masque obligatoire.

Visite libre de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, classée Monument Historique. Ancienne chartreuse Carmel du Reposoir, 74950 Le Reposoir Le Reposoir Haute-Savoie

