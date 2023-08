Un panégyrique inédit des saint Israël et Théobald (17è s) – Conférence et restitution Ancienne chapelle Notre Dame du Temple Le Dorat, 30 septembre 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

« Un panégyrique inédit des saints Israël et Théobald (XVIIe s.) » : conférences

(10h-17h) et restitution (Collégiale, 18h30) : co-production Théâtre du cloître (Bellac) et

Ostensions limousines PCI UNESCO. Michel VUILLERMOZ (Comédie française) et Thomas OSPITAL (organiste, CNSM de Paris). Sur inscription..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Ancienne chapelle Notre Dame du Temple Rue Saint-Michel

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Un panégyrique inédit des saints Israël et Théobald (XVIIe s.) »: lectures lectures

(10am-5pm) and performance (Collégiale, 6:30pm): co-produced by Théâtre du cloître (Bellac) and

Ostensions limousines PCI UNESCO. Michel VUILLERMOZ (Comédie française) and Thomas OSPITAL (organist, CNSM de Paris). Registration required.

« Un panégyrique inédit des saints Israël et Théobald (XVIIe s.) » conferencias

(10.00-17.00 h) y espectáculo (Collégiale, 18.30 h): coproducción Théâtre du cloître (Bellac) y

Ostensions limousines PCI UNESCO. Michel VUILLERMOZ (Comédie française) y Thomas OSPITAL (organista, CNSM de París). Inscripción obligatoria.

« Ein unveröffentlichter Panegyrikus der Heiligen Israel und Theobald (17. Jh.) » : Vorträge

(10-17 Uhr) und Aufführung (Stiftskirche, 18.30 Uhr): Koproduktion von Théâtre du cloître (Bellac) und

Ostensions limousines PCI UNESCO. Michel VUILLERMOZ (Comédie française) und Thomas OSPITAL (Organist, CNSM de Paris). Auf Anmeldung.

