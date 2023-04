La Chapelle du Lycée Corneille Ancienne Chapelle du Lycée Corneille Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime La Chapelle du Lycée Corneille Ancienne Chapelle du Lycée Corneille, 22 août 2023, Rouen. La Chapelle du Lycée Corneille Mardi 22 août, 16h00 Ancienne Chapelle du Lycée Corneille Ancienne chapelle du collège des Jésuites puis du lycée Corneille, l’édifice est aujourd’hui entièrement restauré et accueille de manière ambitieuse un auditorium consacré à la musique. L’architecture, son décor et son mobilier, mais aussi les enjeux d’une reconversion contemporaine seront au programme de cette visite.

Rendez-vous devant la chapelle, 30 rue du Bourg l’Abbé, Rouen

