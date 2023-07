Concert Miyu Goto, Camille Epain et Lila Senot Veber Ancienne chapelle de la combe Montauban-sur-l’Ouvèze, 29 juillet 2023, Montauban-sur-l'Ouvèze.

Montauban-sur-l’Ouvèze,Drôme

Concert de harpe, flûte et piano par Miyu Goto, Camille Epain et Lila Senot Veber.

2023-07-29 19:00:00 fin : 2023-07-29 . .

Ancienne chapelle de la combe La combe

Montauban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Harp, flute and piano concert by Miyu Goto, Camille Epain and Lila Senot Veber

Concierto de arpa, flauta y piano a cargo de Miyu Goto, Camille Epain y Lila Senot Veber

Harfen-, Flöten- und Klavierkonzert von Miyu Goto, Camille Epain und Lila Senot Veber

