Visite guidée : l’ancienne Chambre de Commerce Ancienne Chambre de Commerce, beffroi Tourcoing, 2 décembre 2023, Tourcoing.

Visite guidée : l’ancienne Chambre de Commerce 2 décembre 2023 – 17 février 2024, les samedis Ancienne Chambre de Commerce, beffroi Réservation obligatoire. Tarif : 6 €

Symbole de la puissance économique de la ville grâce à son industrie textile florissante, l’ancienne chambre de commerce et d’industrie est bâtie dans un style purement néo-flamand et domine encore la ville de son orgueilleux beffroi. Cette visite vous offre l’opportunité de pénétrer au sein de cet imposant édifice.

Ancienne Chambre de Commerce, beffroi place Charles et Albert Roussel Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 26 89 03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-tourcoing/evenements/l-ancienne-chambre-de-commerce-1 »}]

