Visite de l’ancienne Cathédrale Saint-Maurice Ancienne Cathédrale Saint-Maurice Vienne, 3 décembre 2023, Vienne.

Vienne,Isère

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’ancienne Cathédrale Saint-Maurice, accompagné d’une guide-conférencière..

2023-12-03 14:30:00 fin : 2023-12-03 15:30:00. .

Ancienne Cathédrale Saint-Maurice Place Saint-Maurice

Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the history and architecture of the former Cathédrale Saint-Maurice, accompanied by a guide.

Descubra la historia y la arquitectura de la antigua catedral de Saint-Maurice, acompañado por un guía.

Entdecken Sie die Geschichte und die Architektur der ehemaligen Kathedrale Saint-Maurice in Begleitung einer Fremdenführerin.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération