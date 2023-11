Vente d’objets Ancienne caserne des pompiers Dives-sur-Mer, 2 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Chinez et faites des bonnes affaires tout en réalisant une bonne action ! Le profit des ventes sera reversé aux familles démunies..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Ancienne caserne des pompiers Avenue Pasteur

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Shop and make good deals while doing a good deed! The profit of the sales will be donated to needy families

¡Ve de compras y haz buenos negocios mientras haces una buena acción! Los beneficios de las ventas se donarán a familias necesitadas.

Stöbern Sie, machen Sie Schnäppchen und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes! Der Erlös aus den Verkäufen kommt bedürftigen Familien zugute.

Mise à jour le 2023-11-09 par Calvados Attractivité