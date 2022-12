12h23 – 23h12 Ancienne brasserie Bouchoule, 17 décembre 2022, Montreuil.

Entrée libre

ZONE DE SILENCE présente 12H23-23H12 – Marathon Radio/Concerts & Marché de Noël des musiques inclassées

Ancienne brasserie Bouchoule 2 rue Emile Zola Montreuil Bas-Montreuil – République Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Après 2 très belles éditions de 12H21-21h12 avec 8h51 de musique live en streaming radio et son immanquable marché de Noël des musiques inclassées, la triplette Instants Chavirés – Sonic Protest – Collectif Coax vous donne à nouveau rendez-vous le 17 DECEMBRE pour sa concoction 2022 ! Pour cette nouvelle édition ’12H23-23h12′, le projet radiopharaonique durera cette fois plus de 10h (10h49 !) et accueillera d’innombrables musicien.ne.s, de la noise au free-jazz, de l’acoustique à l’électrique… toujours diffusé worldwide en streaming web et sur une multitude de radios, médias et lieux partenaires.

De 12h23 à 20h, dans l’ancienne brasserie Bouchoule (Montreuil), on reçoit le signal audio et on le diffuse dans un beau salon d’écoute, on le diffuse aussi de manière plus diffuse encore dans le marché de Noël, et on peut assister aux différents concerts en accès libre dans la limite des places disponibles. On écoute de près, de loin, et on profite de cette belle réunion de labels, maisons d’éditions, dessinateurs et même d’artistes céramistes… pour mettre au pied du sapin ce qui fera vraiment plaisir à la petite nièce.

Et à partir de 20h30, ce marathon radiophonique et son marché de Noël des musiques inclassées se terminera à 112m de là, sur scène dans la salle de concert des Instants Chavirés (7 rue Richard Lenoir, Montreuil) !

nb : On nous dit dans l’oreillette que plusieurs ateliers auront également lieu dans l’ancienne Brasserie Bouchoule avec un tournoi de ping-pong électrique, des fléchettes noise et jeu de paume rythmique !

Récap :

– 10H49 de marathon radio/concerts en live (aux Instants Chavirés à Montreuil, en accès libre et streamé dans le monde entier)

– Une vingtaine de musicien.nes (passant de la noise au jazz, de l’électrique à l’acoustique, de l’électronique à l’organique)

– Un marché de Noël des musiques inclassées (dans la Halle Bouchoule à Montreuil, à 112m des Instants Chavirés)

– Une quarantaine de stands (labels, disquaires, maisons d’édition, dessinateurs, artistes céramistes…)

– Des ateliers (tournoi de ping-pong électrique, fléchettes électroniques, jeu de paume rythmique…)

Plus d’infos et de détails ici :

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/634894565000973

Site Internet : https://zonedesilence.org/12h21-21h12/2022/



