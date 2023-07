Balade « D’une bourse du travail à l’autre » Ancienne bourse du travail de Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Balade « D’une bourse du travail à l’autre » 16 et 17 septembre Ancienne bourse du travail de Nantes Sur inscription

Balade théâtralisée et sonore de la Bourse du Travail à la Maison des Syndicats qui vous permettra de rencontrer l’histoire sociale de la ville de Nantes, son patrimoine architectural et industriel, et de prendre conscience des profondes mutations qui se sont opérées en un siècle sur ce territoire extrêmement riche d’histoires de luttes sociales.

Ancienne bourse du travail de Nantes Rue Désiré Colombe Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

