Journées Européennes du Patrimoine à Fons ancienne boulangerie Fons, 16 septembre 2023, Fons.

Fons,Lot

Découvrez l’ancienne boulangerie !

Confection de pain et de fouace.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

ancienne boulangerie

Fons 46100 Lot Occitanie



Discover the old bakery!

Bread and fouace making

Descubra la antigua panadería

Fabricación de pan y focaccia

Entdecken Sie die alte Bäckerei!

Herstellung von Brot und Fouace

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Lacapelle Marival