Visite de l’ancienne boucherie-épicerie Bouldoire 16 et 17 septembre Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire, Place de l’église,

Vous découvrirez la boucherie-épicerie dans son état d’origine avec les équipements et produits de vente et publicitaires récupérés sur place. Voyage dans un autre temps.

Ancienne boucherie-épicerie Bouldoire, Place de l’église, 15110 Lieutadès Lieutadès 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 04 13 22 La Maison Bouldoire est d’abord une histoire de famille sur au moins trois générations. Nous connaissons Honoré, le grand-père, Germain, son fils unique, et Louisette, sa petite-fille, enfant unique aussi et célibataire.

Le bâtiment de ferme d’origine, où l’on faisait boire les jours d’animation et où l’on vendait la viande de ses animaux les jours suivants l’abatage, est devenu l’établissement ‘’Hôtel Café Germain Bouldoire, Boucherie-Epicerie’’ au fil du temps. On retrouve dans les murs les traces des transformations successives.

Louisette nous a quitté en février 2019 à l’âge de 99 ans. Vivant dans la mémoire de ses parents disparus en 1971, l’établissement est resté inchangé depuis les années 50 parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

